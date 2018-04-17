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09:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде протестировали загрузку стадиона, построенного к ЧМ-2018

На «Волгоград Арене» побывали первые «болельщики». Специалисты с помощью студентов проверили загрузку стадиона и не только.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» 16 апреля объект посетило 5 000 человек. Студентов провели через входные группы с металлодетекторами, где их осмотрели, и посадили в секторе В. Такой тест позволил техническим службам стадиона проверить свою готовность к первому тестовому матчу. Отметим, что студентов сопровождали волонтеры, они также смогли потренироваться в выполнении своих функций. Отметим, что на репетиции присутствовали сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и медики.

Напомним, первый тестовый матч пройдет 21 апреля. В этот день на нем сразятся «Ротор-Волгоград» и владивостокский клуб «Луч-Энергия». Вторая игра запланирована на 2 мая. В этот день волгоградские футболисты сразятся с самарскими «Крыльями Советов». Третий тестовый матч намечен на 9 мая. На эту дату запланировано проведение финала Кубка России. Летом на стадионе пройдут четыре матча группового этапа первенства мира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня). Отметим, что объект вмещает в себя 45 000 болельщиков.

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