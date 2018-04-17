Морскую переправу на Сахалин закрыли из-за шторма

Как пояснили в пароходстве, идет циклон, действие которого будет распространяться по всему Татарскому проливу.

«По данным синоптиков, сегодня в проливе скорость ветра достигает 12 м/ с, высота волн более 2 метров. Завтра (18 апреля) ветер усилится до 15 м/с.» , — приводит данные ТАСС.