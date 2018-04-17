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09:25 (мск), источник: "Российская газета"

Морскую переправу на Сахалин закрыли из-за шторма

Паромная переправа Холмск (Сахалинская область) — Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинское морское пароходство.

Как пояснили в пароходстве, идет циклон, действие которого будет распространяться по всему Татарскому проливу.

«По данным синоптиков, сегодня в проливе скорость ветра достигает 12 м/ с, высота волн более 2 метров. Завтра (18 апреля) ветер усилится до 15 м/с.» , — приводит данные ТАСС.

Предполагается, что движение паромов будет закрыто до четверга, в этот день ожидается улучшение погоды.

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