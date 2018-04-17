Новый свердловский епископ РПЦ официально представлен коллегам

Как рассказали ЕАН в пресс-службе епархии, на встрече присутствовали митрополит Екатеринбургский и Верхортурский Кирилл, епископ Нижнетагильский и Невьянский Иннокентий, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.

Также там был секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников) и секретарь епархиального управления Екатеринбургской епархии иеромонах Кирилл (Корытко).