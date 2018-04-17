Новый свердловский епископ РПЦ официально представлен коллегам
Новый архиерей екатеринбургской митрополии РПЦ епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий официально представлен членам Архиерейского совета митрополии.
Новый архиерей екатеринбургской митрополии РПЦ епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий официально представлен членам Архиерейского совета митрополии.
Как рассказали ЕАН в
Также там был секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников) и секретарь епархиального управления Екатеринбургской епархии иеромонах Кирилл (Корытко).
Напомним, решением Священного синода от 7 марта в составе Екатеринбургской митрополии образована Серовская епархия, выделенная из состава Нижнетагильской епархии. Епископом Серовским и Краснотурьинским избран игумен Алексий (Орлов), клирик Нижнетагильской епархии. 1 апреля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил хиротонию архимандрита Алексия (Орлова) во епископа Серовского и Краснотурьинского. Определением Священного синода правящий архиерей Серовской епархии имеет титул «Серовский и Краснотурьинский». Правящий архиерей Нижнетагильской епархии — титул «Нижнетагильский и Невьянский».