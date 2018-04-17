Жалобы челябинцев на работу транспорта примут на «горячей линии»

Жители Челябинска смогут задать вопросы о работе общественного транспорта и оставить жалобы на «горячей линии», сообщают в пресс-службе городской администрации.

18 апреля с 13 до 16 часов звонков от горожан ждут по телефону 776−40−75. На вопросы ответят член Общественного совета при администрации Евгений Кочетков, начальник центральной диспетчерской службы МУП «Служба организации движения» Татьяна Окунева и ведущий специалист городского управления транспорта Никита Тюрин.