Мэрия Омска заверила, что разрушающийся садик безопасен
Здание омского детского сада № 310 покрылось трещинами.
Здание омского детского сада № 310 покрылось трещинами.
Ранее Om1.ru рассказывал, что у детского сада № 310, расположенного на проспекте Мира, 65а, трескаются стены. На аварийное состояние помещения одна из мам воспитанников пожаловалась в социальной сети «ВКонтакте».
Ситуацию прокомментировал департамент образования. По их данным, детскйи сад был обследован еще в декабре прошлого года. Проверку провели специалисты ООО «Проектдиагностика». В ведомстве заявили, что здание оценено как работоспособное, треснула только наружная кирпичная кладка.
Департамент образования:
— Опасность внезапного разрушения отсутствует. Ситуация находится на контроле в профильном ведомстве.