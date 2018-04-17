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09:49 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска заверила, что разрушающийся садик безопасен

Здание омского детского сада № 310 покрылось трещинами.

Ранее Om1.ru рассказывал, что у детского сада № 310, расположенного на проспекте Мира, 65а, трескаются стены. На аварийное состояние помещения одна из мам воспитанников пожаловалась в социальной сети «ВКонтакте».

Ситуацию прокомментировал департамент образования. По их данным, детскйи сад был обследован еще в декабре прошлого года. Проверку провели специалисты ООО «Проектдиагностика». В ведомстве заявили, что здание оценено как работоспособное, треснула только наружная кирпичная кладка.

Департамент образования:

 — Опасность внезапного разрушения отсутствует. Ситуация находится на контроле в профильном ведомстве.

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