График движения нескольких электричек и поездов на Кубани изменится на время ремонта путей на СКЖД
17 апреля стартует ремонт путей на железнодорожном перегоне Староминская — Албаши Краснодарского региона СКЖД. Работы будут идти до 26 апреля.
17 апреля стартует ремонт путей на железнодорожном перегоне Староминская — Албаши Краснодарского региона СКЖД. Работы будут идти до 26 апреля.
С 17 по 25 апреля отменят пригородные поезда № 6706
С 18 по 26 апреля отменят пригородные поезда № 7646
В эти дни скорректируют расписание 20 поездов, курсирующих в Краснодарском и Ростовском регионах, сообщили в
Подробнее о графике движения поездов можно узнать на сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого