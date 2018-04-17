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09:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

График движения нескольких электричек и поездов на Кубани изменится на время ремонта путей на СКЖД

17 апреля стартует ремонт путей на железнодорожном перегоне Староминская — Албаши Краснодарского региона СКЖД. Работы будут идти до 26 апреля.

С 17 по 25 апреля отменят пригородные поезда № 6706 Краснодар-I — Староминская-II отправлением в 15:10, а также № 7645 Староминская-II — Тимашевская-I отправлением в 19:02.

С 18 по 26 апреля отменят пригородные поезда № 7646 Тимашевская-I — Староминская-II с отправлением в 03:07, а также № 6705 Староминская — Тимашевская — Краснодар-I отправлением в 05:08.

В эти дни скорректируют расписание 20 поездов, курсирующих в Краснодарском и Ростовском регионах, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Подробнее о графике движения поездов можно узнать на сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра: 8−800−775−00−00.

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