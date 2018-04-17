График движения нескольких электричек и поездов на Кубани изменится на время ремонта путей на СКЖД

С 17 по 25 апреля отменят пригородные поезда № 6706 Краснодар-I — Староминская-II отправлением в 15:10, а также № 7645 Староминская-II — Тимашевская-I отправлением в 19:02.

С 18 по 26 апреля отменят пригородные поезда № 7646 Тимашевская-I — Староминская-II с отправлением в 03:07, а также № 6705 Староминская — Тимашевская — Краснодар-I отправлением в 05:08.

В эти дни скорректируют расписание 20 поездов, курсирующих в Краснодарском и Ростовском регионах, сообщили в пресс-службе СКЖД.