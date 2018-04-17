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12:53 (мск), источник: UzReport.news

Участники войны смогут бесплатно посетить места сражений и санатории

В день празднования в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте будут организованы показы военной техники времен Второй мировой войны.

Источник: UzReport.news

Постановлением Президента Узбекистана утверждены меры по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 9 мая — Дню Памяти и Почестей.

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Документом одобрена Программа по подготовке и проведению мероприятий под девизами «Инсон қадри улуғ, хотира муқаддас» («Достоинство человека велико, память священна») и «Мардлик, бурч ва садоқат» («Мужество, долг и преданность»).

За каждым участником войны и трудового фронта, семьями военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости будут закреплены представители соответствующих министерств, ведомств, организаций и воинских частей.

Также будут приняты меры по проведению ремонта жилья и благоустройства надомных хозяйств одиноких и малообеспеченных участников Второй мировой войны.

Постановлением Президента поручено организовать поездку для каждого участника войны с одним сопровождающим, по их желанию, в страны, на территории которых они воевали, а также обеспечить покрытие всех затрат, связанных с данной поездкой.

Кроме того, будут организованы поездки каждого участника войны с одним сопровождающим, по их желанию, в санатории «Узбекистан» в городах Ялта и Кисловодск или в санатории, расположенные на территории республики, бесплатно с предоставлением авиа- и железнодорожных билетов.

В день празднования в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте будут организованы показы военной техники времен Второй мировой войны.

Министерству обороны поручено организовать 9 мая в 21:00 часов в городе Ташкенте праздничный салют.

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