Запахло весной: в Кишиневе снова воняет с очистных сооружений

В «Apa- Canal Chisinau» сказали, что этот запах появился из-за того, что сейчас проводятся работы по ликвидации иловых засоров.

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Специалисты предприятия заявили, что запах с очистных будет беспокоить столичных жителей до тех пор, пока не закончится реконструкция предприятия. На данный момент известно, что первый этап ремонта закончится в июне 2018 года, а уже к 2020 году специалисты обещают жителям Кишинева полностью избавить их от зловония.

«Это может быть опасно для аллергиков, также может вызвать боль в дыхательных путях. А так, смертельной опасности это не представляет. В Apa Canal говорят, что сейчас приобретается новое оборудование, для того чтобы устранить неприятные запахи», — сказал главный инспектор почв, отходов и химикатов при Государственном экологическом инспекторате Дмитрий Апарату.