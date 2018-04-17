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11:24 (мск), источник: Actualitati.md

Сегодня тысячи жителей Кишинева вновь останутся без электроэнергии

Делается это для улучшения качества предоставляемых услуг.

Источник: Actualitati.md

Делается это для улучшения качества предоставляемых услуг.

Света 17 апреля не будет по следующим адресам:

Сектор Ботаника: бул. Дачия 65, 71A — в период с 09:30 — 16:00, ул. Градина Ботаника 9 -в период с 09:00 — 17:00, ул. христо Ботев 13/1, 25, 25A, 27, 27A, 29, 29A, ул. Индепенденций 1, 1/1, 1A, Теилор 10 — в период с 09:00 — 17:00, ул. Мунчешть 782/1, 782/2 — в период с 09:30 — 17:00.

Сектор Чеканы: ул. Кэрэмидарилор 23−79, 56−94, Л. Ребряну 38/1, Св. Параскива 9−27, Мовиленин 1−51, 2−32, — в период с 09:00 — 17:00.

Сектор Рышкановка: ул. 8 Марта 37−115, 38−120, А. Лупан 1−17, В. Бадиу 21−31, 38−70, Кэлушарь 10−48, 65, 13−17, 35−41, К. Брынковяну 32−36, 37−45, Конструкторилор 8−86, 35−147, Криулень 1−63, 2−58,переулок Криулень 8−58, 13−63, Дойна 53−113, 54−82, Грэдинилор 1−21, 2−18, Л. Дамиан 1−57, 2−58,переулок Л. Дамиан 19, Монтанэ 10−34, 11−23, Питуличий 15−29, Подгоренилор 14−36, 76−126, 5, 21−97, Поштей 35−91, 78−100, Путней 8−24, 11−25, Теодориу Екатерина 5−13, В. Крэсеску 1−51, 2−46,переулок В. Крэсеску 1−53, 2−50, В. Комаров 13−15, 16−18, переулок В. Комаров 10 — в период с 09:30 — 13:00, ул. Архангел Михаил 30, 36/3, 36A, 55/1, П. Рареш 39/1 — в период с 09:30 — 13:00, ул. Богдан Петричейку Хашдеу 4−32, 5−27, 49, 17/1, 27/1, 10A, 15A, 25A, 27A, Буна Вестире 8, 13, 15/1, 19, 19A, Мовила луй Бурчел 7 -в период с 13:00 — 17:00.

Сектор Буюканы: ул. В. Лупу 59, 59/1, 59/2 — в период с 09:00 — 17:00.

Также электричества не будет в Анений-Ной, Кагуле, Кантемире, Комрате, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлие, Яловенах, Оргееве, Стрэшень.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022−43−11−11.

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