Сегодня тысячи жителей Кишинева вновь останутся без электроэнергии
Делается это для улучшения качества предоставляемых услуг.
Делается это для улучшения качества предоставляемых услуг.
Делается это для улучшения качества предоставляемых услуг.
Света 17 апреля не будет по следующим адресам:
Сектор Ботаника: бул. Дачия 65, 71A — в период с 09:30 — 16:00, ул. Градина Ботаника 9 -в период с 09:00 — 17:00, ул. христо Ботев 13/1, 25, 25A, 27, 27A, 29, 29A, ул. Индепенденций 1, 1/1, 1A, Теилор 10 — в период с 09:00 — 17:00, ул. Мунчешть 782/1, 782/2 — в период с 09:30 — 17:00.
Сектор Чеканы: ул. Кэрэмидарилор 23−79, 56−94, Л. Ребряну 38/1, Св. Параскива 9−27, Мовиленин 1−51, 2−32, — в период с 09:00 — 17:00.
Сектор Рышкановка: ул. 8 Марта 37−115, 38−120, А. Лупан 1−17, В. Бадиу 21−31, 38−70, Кэлушарь 10−48, 65, 13−17, 35−41, К. Брынковяну 32−36, 37−45, Конструкторилор 8−86, 35−147, Криулень 1−63, 2−58,переулок Криулень 8−58, 13−63, Дойна 53−113, 54−82, Грэдинилор 1−21, 2−18, Л. Дамиан 1−57, 2−58,переулок Л. Дамиан 19, Монтанэ 10−34, 11−23, Питуличий 15−29, Подгоренилор 14−36, 76−126, 5, 21−97, Поштей 35−91, 78−100, Путней 8−24, 11−25, Теодориу Екатерина 5−13, В. Крэсеску 1−51, 2−46,переулок В. Крэсеску 1−53, 2−50, В. Комаров 13−15, 16−18, переулок В. Комаров 10 — в период с 09:30 — 13:00, ул. Архангел Михаил 30, 36/3, 36A, 55/1, П. Рареш 39/1 — в период с 09:30 — 13:00, ул. Богдан Петричейку Хашдеу 4−32, 5−27, 49, 17/1, 27/1, 10A, 15A, 25A, 27A, Буна Вестире 8, 13, 15/1, 19, 19A, Мовила луй Бурчел 7 -в период с 13:00 — 17:00.
Сектор Буюканы: ул. В. Лупу 59, 59/1, 59/2 — в период с 09:00 — 17:00.
Также электричества не будет в
Подробную информацию можно получить по телефону: 022−43−11−11.