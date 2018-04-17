У молдавских бюджетников впереди еще один дополнительный выходной
Молдавские бюджетники не успели отгулять пасхальные праздники, как стало известно, что страну ждет дополнительный выходной — на какое число выпадает отдых?
Молдавские бюджетники не успели отгулять пасхальные праздники, как стало известно, что страну ждет дополнительный выходной — на какое число выпадает отдых?
КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Понедельник, 30 апреля, в этом году объявлен выходным днем. Соответствующее решение принято правительством еще в январе. Дополнительный выходной связан с тем, что на вторник выпадает 1 мая — Международный день солидарности трудящихся, который в Молдове считается праздничным днем.
Однако выходной придется отработать.
Согласно Трудовому кодексу республики, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство вправе переносить выходные (рабочие) дни на другие дни.