Месячник прививок от кори пройдёт в Башкирии

Некоторым жителям Башкирии с 23 апреля по 23 мая сделают прививки против кори.

Как сообщает Роспотребнадзор по республике, подчищающая иммунизация против опасного заболевания будет проводиться среди детей, которым вовремя не сделали прививки. Также вакцинацию пройдут взрослые из группы «риска».

Специалисты отметили, что ситуация с заболеваемостью корью в Башкирии оценивается как относительно благополучная. Но предупредили, что вирусом может заболеть каждый, кто не привит и не болел ранее.