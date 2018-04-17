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11:07 (мск), источник: АиФ Уфа

Месячник прививок от кори пройдёт в Башкирии

Жителям республики проведут вакцинацию от опасного вирусного заболевания.

Некоторым жителям Башкирии с 23 апреля по 23 мая сделают прививки против кори.

Как сообщает Роспотребнадзор по республике, подчищающая иммунизация против опасного заболевания будет проводиться среди детей, которым вовремя не сделали прививки. Также вакцинацию пройдут взрослые из группы «риска».

Специалисты отметили, что ситуация с заболеваемостью корью в Башкирии оценивается как относительно благополучная. Но предупредили, что вирусом может заболеть каждый, кто не привит и не болел ранее.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прописки. Для этого нужно обратиться к участковому терапевту.

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