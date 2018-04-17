Ученые обнаружили связь между нехваткой сна и ожирением
Исследования показывают, что недосып в детском и подростковом возрасте повышает риск развития ожирения у взрослых.
Исследования показывают, что недосып в детском и подростковом возрасте повышает риск развития ожирения у взрослых.
Британские исследователи обратили внимание на связь недосыпа в детском и подростковом возрасте с последующим развитием ожирения. Статья Мишеля Миллера и его коллег из Уорикского университета опубликована в журнале Sleep.
Авторы метаисследования суммировали данные 42 предыдущих работ, охвативших в сумме более 75 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет. Ученые разделили их на две категории, определив тех, кто спал достаточное время, и тех, кому сна не хватало. Границу между ними определили в соответствии с рекомендациями американского Национального фонда сна (National Sleep Foundation), согласно которым детям 4−11 месяцев необходимо спать от 12 до 15 часов в сутки, в возрасте 1−2 лет — 11−14 часов, 3−5 лет — 10−13 часов, детям 6−13 лет — 9−11 часов; подросткам от 14 до 17 лет требуется 8−10 часов сна.
Ученые оценили продолжительность сна в течение трех последовательных лет, а затем сопоставили эти данные с индексом массы тела (BMI) в период зрелости. Обнаружилось, что, независимо от возраста, в котором проводились наблюдения сна, такие дети впоследствии на 58% чаще набирали избыточную массу. Авторы исследования назвали депривацию сна одним из факторов риска развития ожирения, сообщает Naked Science.