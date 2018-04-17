Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Страны G7 призвали Россию «срочно ответить» за Скрипаля
В России построили тягач «Вощина-1»
Жена Льва Лещенко до сих пор переживает из-за отсутствия детей
Путин выразил соболезнования Меркель
Собчак и другие звезды на церемонии «Самые стильные в России»
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Асад сделал заявление после удара США
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Собчак и другие звезды на церемонии «Самые стильные в России»
Валерия снялась топлес для обложки журнала
Юлия Скрипаль выздоровела и разрушила планы Британии - СМИ
Порошенко: сегодня соглашения, завтра продадут
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10Самые живописные мосты мира
11:06 (мск), источник: Вести - Воронеж

МЧС назвало самые затопленные населённые пункты Воронежской области

Уровень воды в некоторых реках продолжает прибывать.

Источник: Вести - Воронеж

Затопленными по состоянию на понедельник, 16 апреля, остаются 63 дома и около 700 дворов на территории четырёх районов. В зоне подтопления находятся около 200 человек, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Затопленными оказались:

Бутурлиновский район: Бутурлиновка, Пузево, Клеповка.

Новоусманский район: Новая Усмань, Шуберское, Нижняя Катуховка, Александровка, Рыкань, Бабяково.

Аннинский район: Никольское, Архангельское.

Бобровский район: Бобров, Лушниковка, Дугинка.

За сутки уровень воды повысился на реках Дон — в Лисках на 2 см, в Павловске — +34 см, Хопёр — Новохопёрск +32 см, Поворино +13 см, Ворона — Борисоглебский городской округ +5 см.

На реках Дон в селе Гремячье уровень воды упал на 3 см, на реке Битюг — Бобров -6 см, Подгорная — Калач -22 см, Девица — Девица -31 см и в Воронежском водохранилище — -9 см.

За сутки освободилась от воды 81 придворовая территория.

Остаются затопленными 14 низководных мостов на территории 11 районов: по два в Грибановском, Новохопёрском, Эртильском, Лискинском, Романском районах, по одному — в Терновском, Подгоренском, Семилукском районах.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
Власти России подготовились к максимально жестким санкциям США
Трамп нашел замену своим военным в Сирии
Российский рынок акций резко подскочил в начале торгов
В России воспользуются техническими решениями Илона Маска
Взлетели до небес. Как отразится рост курса валют на туризме
Студентов-бюджетников хотят обязать работать в госкомпаниях
Найден самый старый мем в истории
Спорт
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь