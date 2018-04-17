МЧС назвало самые затопленные населённые пункты Воронежской области

Источник: Вести - Воронеж

Затопленными по состоянию на понедельник, 16 апреля, остаются 63 дома и около 700 дворов на территории четырёх районов. В зоне подтопления находятся около 200 человек, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Затопленными оказались:

Бутурлиновский район: Бутурлиновка, Пузево, Клеповка.

Новоусманский район: Новая Усмань, Шуберское, Нижняя Катуховка, Александровка, Рыкань, Бабяково.

Аннинский район: Никольское, Архангельское.

Бобровский район: Бобров, Лушниковка, Дугинка.

За сутки уровень воды повысился на реках Дон — в Лисках на 2 см, в Павловске — +34 см, Хопёр — Новохопёрск +32 см, Поворино +13 см, Ворона — Борисоглебский городской округ +5 см.

На реках Дон в селе Гремячье уровень воды упал на 3 см, на реке Битюг — Бобров -6 см, Подгорная — Калач -22 см, Девица — Девица -31 см и в Воронежском водохранилище — -9 см.

За сутки освободилась от воды 81 придворовая территория.