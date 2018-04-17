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11:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Министр транспорта Монголии стал почётным профессором ИРНИТУ

Решение о присвоении звания «Почетный профессор ИРНИТУ» министру развития дорог и транспорта, депутату парламента Монголии Жадамбыну Бат-Эрдэнэ принял учёный совет Иркутского технического университета, сообщает 17 апреля 2018 года пресс-служба вуза. Министр окончил вуз в 1989 году по специальности «автоинженер».

На торжественной церемонии ректор Михаил Корняков подчеркнул, что вуз гордится выпускниками, которые достигают высоких профессиональных успехов. Ректор вручил Жадамбыну Бат-Эрдэнэ профессорскую мантию и выразил уверенность, что с его участием ИРНИТУ реализует совместные проекты на благо двух государств.

«Отношения ИРНИТУ с Монголией имеют полувековую историю. За это время наш университет подготовил свыше 1,5 тыс. специалистов для экономики соседней страны. Сегодня у нас обучается более 350 монгольских студентов, и мы заинтересованы в том, чтобы их число с каждым годом увеличивалось», — сказал Михаил Корняков.

«Благодаря Иркутску, моему университету, моим преподавателям и сокурсникам я могу с гордостью назвать себя сибиряком, — сказал министр. — Здесь нас воспитывали быть честными, открытыми, трудолюбивыми и упорными в достижении своих целей. Начиная с 1926 года, когда 26 монгольских юношей и девушек впервые приехали учиться в Иркутск, российское образование получили около 6 тыс. молодых людей, языковую подготовку прошли свыше 16 тыс. человек. В любой отрасли нашей страны выпускники иркутских вузов пользуются высоким авторитетом. Из нынешнего состава членов правительства Монголии три министра получили высшее образование в Иркутске».

Министр заявил, что одним из видов сотрудничества России и Монголии являются перевозки в третьи страны. Создание экономического коридора, проходящего через Монголию, способствует углублению региональной экономической интеграции, росту торговли и инвестиций. В связи с масштабными международными проектами «Евразийский экономический союз», «Один пояс, один путь», «Путь развития» высококвалифицированные кадры в области транспорта очень востребованы в Монголии.

«Иркутский технический университет внес достойный вклад в развитии Монголии. Здесь получали образование наши ведущие энергетики, транспортники, машиностроители. Они успешно работают на разных предприятиях, многие занимают руководящие должности. Подчеркну, что выпускники Иркутского технического университета стояли у истоков формирования культуры горного дела Монголии. С 1961 года монгольские ученые под руководством преподавателей ИРНИТУ защитили около 30 кандидатских и более 10 докторских диссертаций, подготовили свыше более 100 научных работ», — сказал генеральный консул Монголии в Иркутске Лувсандагва Амарсанаа.

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