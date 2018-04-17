В Пермском крае закрыли батутный парк из-за угрозы пожара
В Кунгуре приставы временно приостановили деятельность батутного центра «Гравитация». В нем нашли многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, сообщает
В Кунгуре приставы временно приостановили деятельность батутного центра «Гравитация». В нем нашли многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, сообщает
Здание центра является
Всего в ходе проведенной проверки выявлено 9 нарушений требований пожарной безопасности. Заведение закрыто до тех пор, пока нарушения не будут полностью устранены.