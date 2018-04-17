В Пермском крае закрыли батутный парк из-за угрозы пожара

Здание центра является магазином-складом и поэтому используется не по целевому назначению. Также в нем отсутствует второй эвакуационный выход.

Всего в ходе проведенной проверки выявлено 9 нарушений требований пожарной безопасности. Заведение закрыто до тех пор, пока нарушения не будут полностью устранены.