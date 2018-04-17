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11:20 (мск), источник: ЕАН

В Пермском крае закрыли батутный парк из-за угрозы пожара

В Кунгуре приставы временно приостановили деятельность батутного центра «Гравитация». В нем нашли многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба управления судебных приставов Пермского края.

Источник: РИА "Новости"

Здание центра является магазином-складом и поэтому используется не по целевому назначению. Также в нем отсутствует второй эвакуационный выход.

Всего в ходе проведенной проверки выявлено 9 нарушений требований пожарной безопасности. Заведение закрыто до тех пор, пока нарушения не будут полностью устранены.

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