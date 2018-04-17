Аэропорт «Храброво» увеличил плату за парковку в три раза
С понедельника, 16 апреля, «Храброво» втрое увеличил стоимость парковки — с 50 до 150 рублей.
С понедельника, 16 апреля, «Храброво» втрое увеличил стоимость парковки — с 50 до 150 рублей.
Плата начисляется за каждый полный и неполный час. Первые 15 минут бесплатно. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Пассажиры и посетители «Храброво» могут оставлять автомобили на длительное время на всей территории платной парковки перед зданием аэровокзала. За каждые сутки придётся заплатить 450 рублей. За нахождение на стоянке свыше четырёх часов с момента заезда и до 24 часов начисляется плата как за полные сутки.
При въезде на парковку находятся автоматические стойки, которые выдают электронные карты. Услуги оплачиваются в терминалах на выходе из аэропорта. Комплекс стоянок работает круглосуточно.
В декабре 2016 года гендиректор «Храброво» Александр Корытный говорил, что после реконструкции аэропорта стоимость парковки увеличится не более чем до 100 рублей. Полностью завершить стройку планируют в середине мая.