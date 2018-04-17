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11:14 (мск), источник: Калининград.Ru

Аэропорт «Храброво» увеличил плату за парковку в три раза

С понедельника, 16 апреля, «Храброво» втрое увеличил стоимость парковки — с 50 до 150 рублей.

Источник: Калининград.Ru

Плата начисляется за каждый полный и неполный час. Первые 15 минут бесплатно. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе аэропорта.

Пассажиры и посетители «Храброво» могут оставлять автомобили на длительное время на всей территории платной парковки перед зданием аэровокзала. За каждые сутки придётся заплатить 450 рублей. За нахождение на стоянке свыше четырёх часов с момента заезда и до 24 часов начисляется плата как за полные сутки.

При въезде на парковку находятся автоматические стойки, которые выдают электронные карты. Услуги оплачиваются в терминалах на выходе из аэропорта. Комплекс стоянок работает круглосуточно.

В декабре 2016 года гендиректор «Храброво» Александр Корытный говорил, что после реконструкции аэропорта стоимость парковки увеличится не более чем до 100 рублей. Полностью завершить стройку планируют в середине мая.

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