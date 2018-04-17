Старая Самара на 6 дней станет пешеходной зоной
Жителям советуют пересесть на общественный транспорт.
Жителям советуют пересесть на общественный транспорт.
В Самаре с 14 июня по 15 июля введут ограничение движения для личного транспорта. Речь идёт о дорогах у площади Куйбышева. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
— Хочу отметить, что на 6 дней периметр ограничения дорожного движения будет увеличен. Так, автомобили не смогут проезжать от площади Куйбышева до площади Революции. Полностью разгрузят дорогу и от железнодорожного вокзала до цирка, — пояснил Иван Пивкин.
Что касается жителей, которые будут жить в квадратах ограничений, врио министра пояснил, что им нужно будет получать спецпропуска.