Старая Самара на 6 дней станет пешеходной зоной

Источник: AP 2018

В Самаре с 14 июня по 15 июля введут ограничение движения для личного транспорта. Речь идёт о дорогах у площади Куйбышева. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

— Хочу отметить, что на 6 дней периметр ограничения дорожного движения будет увеличен. Так, автомобили не смогут проезжать от площади Куйбышева до площади Революции. Полностью разгрузят дорогу и от железнодорожного вокзала до цирка, — пояснил Иван Пивкин.