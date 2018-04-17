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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Из Екатеринбурга запустят прямой автобус до Казани

Рейс начнет курсировать с 27 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Из уральской столицы запустят прямой автобусный маршрут до столицы Татарстана. Рейс № 478 Екатеринбург-Казань начнет курсировать с 27 апреля. Комфортабельные автобусы Mercedes будут отправляться с Северного автовокзала ежедневно в 20:00.

— Время в пути до Казани составляет 20 часов 55 минут. Длина маршрута 1185 километров. Стоимость проезда составит 1777,5 рублей, провоз багажа — 355,5 рублей, — рассказали в пресс-службе автовокзала.

Новый маршрут пройдет через Пермь, Воткинск, Ижевск, Можгу, Набережные Челны, Нижнекамск. В Казани автобус сделает остановку на «Южном» автовокзале, а закончит путешествие на автовокзале «Столичный» в 14:55 по местному времени.

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