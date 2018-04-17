Из Екатеринбурга запустят прямой автобус до Казани

Источник: РИА "Новости"

Из уральской столицы запустят прямой автобусный маршрут до столицы Татарстана. Рейс № 478 Екатеринбург-Казань начнет курсировать с 27 апреля. Комфортабельные автобусы Mercedes будут отправляться с Северного автовокзала ежедневно в 20:00.

— Время в пути до Казани составляет 20 часов 55 минут. Длина маршрута 1185 километров. Стоимость проезда составит 1777,5 рублей, провоз багажа — 355,5 рублей, — рассказали в пресс-службе автовокзала.