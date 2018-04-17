Из Екатеринбурга запустят прямой автобус до Казани
Рейс начнет курсировать с 27 апреля.
Рейс начнет курсировать с 27 апреля.
Из уральской столицы запустят прямой автобусный маршрут до столицы Татарстана. Рейс № 478
— Время в пути до Казани составляет 20 часов 55 минут. Длина маршрута 1185 километров. Стоимость проезда составит 1777,5 рублей, провоз багажа — 355,5 рублей, — рассказали в
Новый маршрут пройдет через Пермь, Воткинск, Ижевск, Можгу, Набережные Челны, Нижнекамск. В Казани автобус сделает остановку на «Южном» автовокзале, а закончит путешествие на автовокзале «Столичный» в 14:55 по местному времени.