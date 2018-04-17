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11:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Армейский спецназ эвакуировал мирных жителей в Новосибирске

Тренировка прошла на полигоне в Шилово, военные отработали эвакуацию населения с территории условных террористов, об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Армейский спецназ эвакуировал мирных жителей в Новосибирске, рассказали в пресс-службе ЦВО.

Учения прошли на полигоне в Шилово. По словам военных, тренировка была основана на реальной операции, которую провели российские военные в Сирии.

Военнослужащие подразделений спецназа отрабатывали обнаружение и эвакуацию местных жителей из-под огня условного противника.

По замыслу тренировки, бойцы спецназа должны были эвакуировать жителей, преодолевая препятствия (разрушенное здание и мост, вертикальная стена, ров с водой) и доставить их в безопасное место.

«Отработка данной задачи была взята из реальной операции по выводу гражданского населения из-под огневого удара террористов, проведенной российскими военнослужащими в Сирийской Арабской Республике», — пояснили в пресс-службе.

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