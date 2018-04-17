Армейский спецназ эвакуировал мирных жителей в Новосибирске, рассказали в пресс-службе ЦВО.

Учения прошли на полигоне в Шилово. По словам военных, тренировка была основана на реальной операции, которую провели российские военные в Сирии.

Военнослужащие подразделений спецназа отрабатывали обнаружение и эвакуацию местных жителей из-под огня условного противника.

По замыслу тренировки, бойцы спецназа должны были эвакуировать жителей, преодолевая препятствия (разрушенное здание и мост, вертикальная стена, ров с водой) и доставить их в безопасное место.