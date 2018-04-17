Армейский спецназ эвакуировал мирных жителей в Новосибирске
Тренировка прошла на полигоне в Шилово, военные отработали эвакуацию населения с территории условных террористов, об этом сообщили в
Тренировка прошла на полигоне в Шилово, военные отработали эвакуацию населения с территории условных террористов, об этом сообщили в
Армейский спецназ эвакуировал мирных жителей в Новосибирске, рассказали в
Учения прошли на полигоне в Шилово. По словам военных, тренировка была основана на реальной операции, которую провели российские военные в Сирии.
Военнослужащие подразделений спецназа отрабатывали обнаружение и эвакуацию местных жителей
По замыслу тренировки, бойцы спецназа должны были эвакуировать жителей, преодолевая препятствия (разрушенное здание и мост, вертикальная стена, ров с водой) и доставить их в безопасное место.
«Отработка данной задачи была взята из реальной операции по выводу гражданского населения