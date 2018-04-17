Температурный рекорд 34-летней давности побит в Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Температурный рекорд 34-летней давности был побит в Беларуси 16 апреля, сообщили в Гидромете.

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«В Бресте в минувший понедельник температура воздуха достигла 24,9 градуса тепла. Это на 0,3 градуса больше, чем 16 апреля 1984 года», — сообщили в Гидромете, уточнив, что эта температура была рекордной для 16 апреля за последние 34 года. «Теперь этот рекорд дня побит», — сказали синоптики.

Обновились также рекорды дня в Минске, в понедельник было 22,8 градуса выше нуля (было 20,5 в 2000 году) и Витебске — 20,9 (20,4 в 1999 году).

Во вторник, 17 апреля в Беларуси ожидается Переменная облачность. На большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

«Ветер будет южным, с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха от +16°C по северо-западу до +26°C по юго-востоку страны», — сказали синоптики.