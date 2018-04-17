Американка потратила состояние на внешность подружки кролика Роджера

Американская модель Карли Мерсола (Carly Mersola) потратила целое состояние ради внешности своего кумира — подружки кролика Роджера. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

Мерсола заплатила больше 50 тысяч долларов (около 3,1 миллиона рублей) на многочисленные пластические операции. 26-летняя модель увеличила губы и грудь, добившись размера H, а также изменила форму подбородка с помощью имплантанта и инъекций ботокса. Все это она сделала, чтобы стать похожей на Джессику Рэббит, роковую красавицу из фильма «Кто подставил кролика Роджера?», известную своими внушительными формами и тонкой талией.

Модель не собирается останавливаться на достигнутом: в будущем она планирует скорректировать форму ягодиц и еще больше увеличить грудь. «Я хотела увеличить то, что дала мне природа. До операций я была не столь заметной, но, как по мне, красивой», — комментирует свои операции Мерсола. По ее словам, некоторые врачи отказываются увеличивать ей губы еще больше, потому что боятся осложнений.