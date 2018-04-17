Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин принял экстренные меры в ответ на ракетный удар США - СМИ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Как учатся по сингапурской методике в московских школах
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Асад сделал заявление после удара США
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Лолита ярко нарядила наследницу к выпускному вечеру - СМИ
71-летняя Васильева показала эффект от процедур
Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Собчак и другие звезды на церемонии «Самые стильные в России»
Федор Добронравов заметно изменился после инсульта – СМИ
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
Москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
10 материалов для дома, которых стоит опасаться
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Белорусский министр рассказал в Facebook, что уходит в горы

«Уйдем в горы, в тишину. Нужна перезагрузка!» — написал Владимир Колтович.

Источник: Комсомольская правда

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович 17 апреля рассказал на своей странице в Facebook, что уходит в горы:

— Всем Привет! Через десять дней стартуем на Кавказ. Вдвоем с другом. Уйдем в горы, в тишину. Нужна перезагрузка! И еще нужна хорошая погода!!! — написал белорусский министр, опубликовав свое фото в альпинистском снаряжении. За час запись набрала около 50 лайков.

52-летний Владимир Колтович был назначен главой МАРТ в 2015 году. Он — первый белорусский министр, который открыт в соцсетях: публикует селфи, делает репосты не только информации о своей работе, но и интересных ссылок, картинок.

Родился Владимир Колтович в Червени Минской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 77,9 лет
Гвинет Пэлтроу "тайно" сыграла свадьбу, пригласив 400 звёздных гостей
Власти России подготовились к максимально жестким санкциям США
Немецкий школьник нашел тысячелетний клад датского короля
Тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной работе
Депутат объявил о начале «бархатной революции» в Армении
Опубликованы спутниковые фото последствий удара по Сирии
Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля
Взлетели до небес. Как отразится рост курса валют на туризме
Спорт
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка в Европе
Российские чиновники имеют больше всего недвижимости в Испании
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь