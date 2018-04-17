Белорусский министр рассказал в Facebook, что уходит в горы

Источник: Комсомольская правда

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович 17 апреля рассказал на своей странице в Facebook, что уходит в горы:

— Всем Привет! Через десять дней стартуем на Кавказ. Вдвоем с другом. Уйдем в горы, в тишину. Нужна перезагрузка! И еще нужна хорошая погода!!! — написал белорусский министр, опубликовав свое фото в альпинистском снаряжении. За час запись набрала около 50 лайков.

52-летний Владимир Колтович был назначен главой МАРТ в 2015 году. Он — первый белорусский министр, который открыт в соцсетях: публикует селфи, делает репосты не только информации о своей работе, но и интересных ссылок, картинок.