«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов
Теперь пассажирам не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета.
Теперь пассажирам не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета.
Компания «Аэроэкспресс» отменила плату за провоз в поездах домашних животных и велосипедов, сообщает
Теперь пассажирам не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета для их перевозки, отмечается в
Перевозить велосипеды разрешается в тамбуре поезда. Мелких домашних животных следует держать в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Собак крупных пород — в тамбуре поезда под наблюдением хозяев.
Ранее сообщалось, что болельщикам ЧМ-2018 могут предоставить возможность посадки в поезда «Аэроэкспресс» по билетам на матчи турнира.