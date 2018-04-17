«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов

Источник: Агентство «Москва»

Компания «Аэроэкспресс» отменила плату за провоз в поездах домашних животных и велосипедов, сообщает пресс-служба компании.

Ранее стоимость перевозки домашних животных составляла 100 рублей, а одного велосипеда в неразобранном виде — 50 рублей.

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Теперь пассажирам не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета для их перевозки, отмечается в пресс-релизе.

Перевозить велосипеды разрешается в тамбуре поезда. Мелких домашних животных следует держать в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Собак крупных пород — в тамбуре поезда под наблюдением хозяев.