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13:17 (мск), источник: m24.ru

«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов

Теперь пассажирам не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета.

Источник: Агентство «Москва»

Компания «Аэроэкспресс» отменила плату за провоз в поездах домашних животных и велосипедов, сообщает пресс-служба компании.

Ранее стоимость перевозки домашних животных составляла 100 рублей, а одного велосипеда в неразобранном виде — 50 рублей.
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Теперь пассажирам не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета для их перевозки, отмечается в пресс-релизе.

Перевозить велосипеды разрешается в тамбуре поезда. Мелких домашних животных следует держать в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Собак крупных пород — в тамбуре поезда под наблюдением хозяев.

Ранее сообщалось, что болельщикам ЧМ-2018 могут предоставить возможность посадки в поезда «Аэроэкспресс» по билетам на матчи турнира.

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