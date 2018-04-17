Определены самые чистые дороги Омска
Общественная организация «Оплот» оценила состояние дорог в округах Омска.
Общественная организация «Оплот» оценила состояние дорог в округах Омска.
Серебро присудили Ленинскому округу. Здесь оперативно реагируют на сообщения от жителей в социальных сетях. Первое место в исследовании занял Советский округ. Стоит отметить работу местных дорожников — очищают ливневки, чистят бордюры и моют ограждения.
«В целом вы видели ситуацию. Если сказать, что она плачевная, это не сказать ничего. Это не значит, что дорожники плохо работают или хорошо. Тут комплексная проблема в другом. На самом деле все знают, что у нас катастрофическая нехватка техники, дорожной техники. И соответственно, рабочих рук, которые обслуживают наши городские магистрали», — отметил депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань.
Как ранее сообщал «СуперОмск», временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков принял решение выделить Омску 500 млн рублей на содержание дорог и приобретение техники.