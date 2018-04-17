Определены самые чистые дороги Омска

«В целом вы видели ситуацию. Если сказать, что она плачевная, это не сказать ничего. Это не значит, что дорожники плохо работают или хорошо. Тут комплексная проблема в другом. На самом деле все знают, что у нас катастрофическая нехватка техники, дорожной техники. И соответственно, рабочих рук, которые обслуживают наши городские магистрали», — отметил депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань.