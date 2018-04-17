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12:55 (мск), источник: СуперОмск

Определены самые чистые дороги Омска

Общественная организация «Оплот» оценила состояние дорог в округах Омска.

Источник: РИА "Новости"

Из-за частных жалоб местных жителей последнее место в исследовании занял Кировский округ. Администрация Центрального округа хорошо чистит дороги у областных министерств и городских департаментов, но забывает про окраины округа. Бронза — у Октябрьского округа.

Серебро присудили Ленинскому округу. Здесь оперативно реагируют на сообщения от жителей в социальных сетях. Первое место в исследовании занял Советский округ. Стоит отметить работу местных дорожников — очищают ливневки, чистят бордюры и моют ограждения.

«В целом вы видели ситуацию. Если сказать, что она плачевная, это не сказать ничего. Это не значит, что дорожники плохо работают или хорошо. Тут комплексная проблема в другом. На самом деле все знают, что у нас катастрофическая нехватка техники, дорожной техники. И соответственно, рабочих рук, которые обслуживают наши городские магистрали», — отметил депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань.

Как ранее сообщал «СуперОмск», временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков принял решение выделить Омску 500 млн рублей на содержание дорог и приобретение техники.

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