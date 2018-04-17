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13:00 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе прокомментировали скандальную шутку Руслана Белого о Салавате Юлаеве

В минувшее воскресенье на одном из федеральных телеканалов популярный стендап-комик Руслан Белый посвятил целый выпуск шоу «Комик в городе» городу Уфе.

Шутка про национального башкирского героя Салавата Юлаева вызвала скандал: Руслан Белый назвал его бандитом.

— Я не хочу сейчас разрушить как бы вашего героя, но не знаю, задумывались ли вы об этом или нет, но по факту же он бандит. Я имею в виду он разбойник, он поднял восстание против существующей власти, против Екатерины II, правление которой считается авторитетом в Российской империи, понимаете? Это она Крым присоединила, благодаря ей он исторически наш. Может быть мы просто не будем так быстро ставить героям памятники, может быть мы посмотрим, как они существуют при разных политических строях?, — высказался в своем шоу Руслан Белый.

После этого активисты из Уфы запустили в социальной сети Instagram флешмоб и попросили ставить хэштег #салаватнебандит в знак протеста юмористу. Мы решили спросить мнение уфимцев, что они думают по этому поводу.

Камиль Бузыкаев, карикатурист:

— Убитого льва может пнуть любое ничтожество.

Азамат Галин, политолог:

— Маловероятно, что комик будет приносить извинения. Для него это часть шоу, пиара. Как правило артисты, неудачно отпустившие шутку в адрес народа, приносят свои извинения только когда испытывают страх за свою жизнь и безопасность. С Рустэмом Хамитовым у власти нас за людей-то не считают. У Кадырова этот комик даже думать бы боялся. Есть вероятность, что Ляйсан Утяшева может его заставить одуматься. Все эти флешмобы и акции результата не принесут.

Зухра Буракаева, писатель, блогер:

— Я думаю, что нельзя национального героя называть бандитом. Это элементарное незнание истории и оскорбление даже не башкир, а всей многонациональной республики. Ведь памятник Салавата Юлаева — государственный символ на гербе Республики Башкортостан. И к тому же хоккейная команда тоже десятки лет носит это имя, это оскорбление и всем фанатам нашей команды, и неприятный сюрприз к десятилетию победы «Салавата Юлаева» в кубке Гагарина.

Заки Алибаев, председатель Союза писателей Башкирии:

— Тут не надо ничего сравнивать. Салавата Юлаева сделал героем народ не за один день и не за десять лет, после его подвига прошли уже целые века, мы уже знаем, за что он боролся. Он был против колонизации башкирских земель. Народ бастовал не просто так. В 16 веке башкиры подписали документ с Иваном Грозным, где записано, что никто никогда не будет трогать вероисповедание и территорию башкирского народа, а те будут защищать восточные границы. Как Салават Юлаев может быть бандитом, если он просто защищал свою маму, свою семью, свою землю и свой народ? Бандиты насилуют и убивают и сравнивать две эти разные позиции не надо. Он не пошел против Екатерины II, он охранял свои земли.

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