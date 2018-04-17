«Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге на «отлично» написали два процента участников
Пятерочники погорели на «палисаднике» и наречии «чересчур».
Пятерочники погорели на «палисаднике» и наречии «чересчур».
По результатам первой проверки работ организаторы «Тотального диктанта» в Северной столице ждут традиционных
— Это именно предварительные результаты. Скорее всего, будут ежегодные
По словам Калининой, прошлогодние десять процентов отличников в Петербурге — исключение из правил. Тексты 2017-го и 2018-го годов сопоставимы по сложности. Однако отрывок из нового романа писательницы Гузели Яхиной
— Больше всего ошибок в словах «чересчур», «палисадник», «струганый» и «в обрез», — отметила Елена. — А одна орфографическая ошибка — это уже четверка.
Напомним, в этом году в Петербурге «Тотальный диктант» написали 11 тысяч горожан. Площадок, где можно было проверить свою грамотность, в Петербурге открыли аж 88 — это на 11 больше, чем в прошлом году, и почти в два раза — чем в 2016-м. Правда, «звездные диктаторы» были не на всех площадках. Места в аудиториях