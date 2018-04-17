«Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге на «отлично» написали два процента участников

Источник: Комсомольская правда

По результатам первой проверки работ организаторы «Тотального диктанта» в Северной столице ждут традиционных двух-трех процентов отличников. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказала руководитель акции в городе на Неве Елена Калинина.

— Это именно предварительные результаты. Скорее всего, будут ежегодные два-три процента пятерок. Может, чуть больше. Точное их количество станет известно только 19 апреля, когда работы проверят второй раз, — отметила она.

По словам Калининой, прошлогодние десять процентов отличников в Петербурге — исключение из правил. Тексты 2017-го и 2018-го годов сопоставимы по сложности. Однако отрывок из нового романа писательницы Гузели Яхиной все-таки мог оказаться немного сложнее для участников диктанта: пунктуация мудреная. Хотя погорели пятерочники на орфографии.

— Больше всего ошибок в словах «чересчур», «палисадник», «струганый» и «в обрез», — отметила Елена. — А одна орфографическая ошибка — это уже четверка.