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13:06 (мск), источник: Комсомольская правда

«Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге на «отлично» написали два процента участников

Пятерочники погорели на «палисаднике» и наречии «чересчур».

Источник: Комсомольская правда

По результатам первой проверки работ организаторы «Тотального диктанта» в Северной столице ждут традиционных двух-трех процентов отличников. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказала руководитель акции в городе на Неве Елена Калинина.

— Это именно предварительные результаты. Скорее всего, будут ежегодные два-три процента пятерок. Может, чуть больше. Точное их количество станет известно только 19 апреля, когда работы проверят второй раз, — отметила она.

По словам Калининой, прошлогодние десять процентов отличников в Петербурге — исключение из правил. Тексты 2017-го и 2018-го годов сопоставимы по сложности. Однако отрывок из нового романа писательницы Гузели Яхиной все-таки мог оказаться немного сложнее для участников диктанта: пунктуация мудреная. Хотя погорели пятерочники на орфографии.

— Больше всего ошибок в словах «чересчур», «палисадник», «струганый» и «в обрез», — отметила Елена. — А одна орфографическая ошибка — это уже четверка.

Напомним, в этом году в Петербурге «Тотальный диктант» написали 11 тысяч горожан. Площадок, где можно было проверить свою грамотность, в Петербурге открыли аж 88 — это на 11 больше, чем в прошлом году, и почти в два раза — чем в 2016-м. Правда, «звездные диктаторы» были не на всех площадках. Места в аудиториях Санкт-Петербургского государственного экономического университета, где текст читали Михаил Боярский и Лариса Луппиан, закончились через считанные часы после начала регистрации.

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