На Кубани пройдут масштабные учения МЧС

Источник: Кубань 24

Учения пройдут в несколько этапов. Сначала все силы будут приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. Затем предстоит этап организации работ и непосредственно ликвидация условных чрезвычайных ситуаций.

Практические действия все регионы страны будут отрабатывать по двум вводным, разработанным по наихудшей обстановке, которая может сложиться во время половодья и пожароопасного периода. Это сделано с целью проверки готовности максимального количества сил и средств, находящихся на территориях.