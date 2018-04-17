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13:12 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани пройдут масштабные учения МЧС

Учения по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров проходят во всех регионах страны. С 18 по 19 апреля они состоятся в Туапсинском районе.

Источник: Кубань 24

Учения пройдут в несколько этапов. Сначала все силы будут приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. Затем предстоит этап организации работ и непосредственно ликвидация условных чрезвычайных ситуаций.

Практические действия все регионы страны будут отрабатывать по двум вводным, разработанным по наихудшей обстановке, которая может сложиться во время половодья и пожароопасного периода. Это сделано с целью проверки готовности максимального количества сил и средств, находящихся на территориях.

В мероприятиях примут участие представители различных служб и ведомств, специалисты, в обязанности которых входят предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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