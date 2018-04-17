МЧС: пик паводка на малых реках в Самарской области прошел
Сегодня затоплены 1 населенный пункт с 40 участками и 4 моста.
Сегодня затоплены 1 населенный пункт с 40 участками и 4 моста.
Затапливать населенные пункты около малых рек в Самарской области больше не будет. Пик паводка на таких реках прошел. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бойко.
Сейчас затоплены один населенный пункт, в котором 40 участков, и четыре моста.
— Из Нижнего Санчелеево продолжают откачивать воду насосами. По ситуации в Тимофеевке: Дмитрий Азаров ставил задачу разобраться, вчера ему сказали, что все работы будут сделаны, — отметил Бойко.
Пик паводка по Волгокамскому каскаду придется на 21 и 22 апреля. Он продержится до 1 мая.
Начальник Самарского Гидрометцентра «Приволжского УГМС» Людмила Анурова сообщила, что уровень воды в Тольятти выше на 137 см, а в Самаре на 163 см.