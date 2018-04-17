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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС: пик паводка на малых реках в Самарской области прошел

Сегодня затоплены 1 населенный пункт с 40 участками и 4 моста.

Источник: Комсомольская правда

Затапливать населенные пункты около малых рек в Самарской области больше не будет. Пик паводка на таких реках прошел. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бойко.

Сейчас затоплены один населенный пункт, в котором 40 участков, и четыре моста.

— Из Нижнего Санчелеево продолжают откачивать воду насосами. По ситуации в Тимофеевке: Дмитрий Азаров ставил задачу разобраться, вчера ему сказали, что все работы будут сделаны, — отметил Бойко.

Пик паводка по Волгокамскому каскаду придется на 21 и 22 апреля. Он продержится до 1 мая.

Начальник Самарского Гидрометцентра «Приволжского УГМС» Людмила Анурова сообщила, что уровень воды в Тольятти выше на 137 см, а в Самаре на 163 см.

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