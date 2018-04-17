Массовые проверки парковых кафе начались в Нижнем Новгороде

Массовые проверки шашлычных и кафе начались в парках и скверах Нижнего Новгорода. Данное поручение было дано КУГИиЗР и АТИ мэром Владимиром Пановым в связи с многочисленными жалобами граждан. Об этом сообщает корреспондент агентства Newsroom24 с заседания комиссии по имуществу и земельным отношениям Гордумы.