В Молдове растет дуб из космического желудя

Источник: Actualitati.md

Дуб появился из жёлудя, который Юрий Гагарин брал с собой в космос.

Жители Пэулешт рассказывают, что по случаю 100-летия Владимира Ленина один из сельчан был приглашен в Москву. Отправился он туда не с пустыми руками, а с большой корзиной цветов из собственного сада, которые и были высажены в Москве в честь юбилея вождя.

В благодарность Тимофею Чибручу и подарили один из саженцев, которые побывали с советским первооткрывателем в космосе. Необычный желудь мужчина решил подарить местной школе.

«Помню, я тогда зашел в управление образования и встретил там господина Чибручу. Он мне подарил горшок с саженцем дуба, который Юрий Гагарин брал с собой в космос. Он привёз его из Москвы. Они там сажали розы к 100-летнему юбилею Ленина», — вспоминает бывший директор школы Александр Филип.

О «Дубе Гагарина» вот уже 40 лет заботятся разные поколения учеников школы Пэулешть. А слава о необычном дереве дошла до соседних сел, и некоторые жители до сих пор садят в своих дворах желуди, найденные около знаменитого дуба.