В Молдове растет дуб из космического желудя
Дерево находится в селе Пэулешты Каларшского района. Оно растет во дворе местной школы уже более 40 лет.
Дерево находится в селе Пэулешты Каларшского района. Оно растет во дворе местной школы уже более 40 лет.
Дуб появился из жёлудя, который Юрий Гагарин брал с собой в космос.
Жители Пэулешт рассказывают, что по случаю 100-летия Владимира Ленина один из сельчан был приглашен в Москву. Отправился он туда не с пустыми руками, а с большой корзиной цветов из собственного сада, которые и были высажены в Москве в честь юбилея вождя.
В благодарность Тимофею Чибручу и подарили один из саженцев, которые побывали с советским первооткрывателем в космосе. Необычный желудь мужчина решил подарить местной школе.
«Помню, я тогда зашел в управление образования и встретил там господина Чибручу. Он мне подарил горшок с саженцем дуба, который Юрий Гагарин брал с собой в космос. Он привёз его из Москвы. Они там сажали розы к 100-летнему юбилею Ленина», — вспоминает бывший директор школы Александр Филип.
О «Дубе Гагарина» вот уже 40 лет заботятся разные поколения учеников школы Пэулешть. А слава о необычном дереве дошла до соседних сел, и некоторые жители до сих пор садят в своих дворах желуди, найденные около знаменитого дуба.
«Дуб Гагарина», кстати, не единственная достопримечательность Пэулешть. Здесь также растет клен, которому уже больше 200 лет. Когда точно его посадили неизвестно. Но усадьбу боярина Дину Руссо построили в XIX веке, а значит, вполне вероятно, что и дерево осталось с тех времен.