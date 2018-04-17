Общегородской субботник в Красноярске пройдет на неделю раньше

Изначально мероприятие планировали провести 28 апреля. Но в этом году та суббота будет рабочей из-за празднования 1 мая. Поэтому в мэрии решили изменить дату проведения субботника. Принять участие в субботнике может любой желающий. За помощью в организации уборки красноярцы могут обратиться в районные администрации и свои управляющие компании. Субботник станет кульминацией традиционного весеннего двухмесячника по благоустройству города. Официально масштабная весенняя уборка началась в краевом центре 9 апреля. «Масштабная весенняя уборка — это не только санитарная очистка территории города, но и ремонт и покраска дорожных ограждений, указателей, остановок общественного транспорта, приведение в порядок светофоров, дорожных знаков, очистка поверхностей опор, ограждений, остановок пассажирского транспорта от объявлений, плакатов и афиш, установка скамеек в скверах и парках, ямочный ремонт дорожного покрытия», — сообщают в пресс-службе департамента городского хозяйства.