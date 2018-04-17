Празднование Дня Победы в Иркутской области начнётся 24 апреля

Героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу» состоится 3 мая. Участие в ней примут студенты 24 высших и средне-специальных учебных заведений. В 18:00 пройдёт митинг у мемориала Вечный Огонь, затем — шествие по улицам Карла Маркса и Ленина к памятнику Александру III, где проведут концертную программу. В завершение акции по Ангаре будут запущены лампады с огнем в память о Великой Победе.

В День Победы, 9 мая, в Иркутске всех желающих приглашают принять участие в традиционном торжественном шествии. Оно начнётся у танка «Иркутский комсомолец», пройдёт по улице Декабрьских Событий, с остановкой у памятника погибшим при исполнении воинского долга. Затем у Вечного Огня будут отданы почести погибшим в Великой Отечественной войне, возложены венки и цветы. На площади у здания правительства состоится прохождение силовых структур Иркутского местного гарнизона. Участие в нём примут 1066 человек — это 17 расчётов от 13 организаций и 14 единиц техники, в том числе новые экземпляры, которые иркутяне раньше не видели. После него пройдёт ставшее уже традиционным шествие с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный полк». В прошлом году только в Иркутске в нём прошли 50 тыс. человек. В этом году ожидается не меньшее количество участников. На десятках площадок Иркутска состоятся праздничные концерты. Завершится празднование фейерверком в 22:00 на Нижней набережной Ангары. Его проведут с баржи, которую установят напротив памятника первопроходцам. Продолжительность салюта — восемь минут.