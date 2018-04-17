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14:19 (мск), источник: РИА Крым

Власти Крыма оплатили адвокатов морякам с «Норда» — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Власти Крыма оплатили услуги адвокатов для задержанных украинскими пограничниками моряков судна «Норд». Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, и членам экипажа, и их семьям постоянно оказывается в том числе юридическая и материальная поддержка.

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«Они (моряки — ред.) находятся под постоянным контролем. С ними постоянно находятся адвокаты, им оказывается материальная помощь, услуги адвокатов оплачены. Полностью есть средства на питание, проживание — они сняли дом. Все на контроле. И членам семей здесь также оказана материальная помощь», — рассказал глава РК.

Аксенов подчеркнул, что решением вопроса о возвращении моряков в Крым занимается Министерство иностранных дел России. «Мы за крымчан бьемся. Я этот вопрос не отпускаю… Без поддержки я их не оставлю», — заключил он.

Рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. Все они граждане России. Позже корабль был арестован. Судовладелец заявил, что сейнер задержан противоправно, а действия пограничников опасны для жизни моряков. Крымское УФСБ возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

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