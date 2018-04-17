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13:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Россоши установили скульптуру ученого кота

Арт-объект разместили в парке «Студенческий».

Источник: РИА "Воронеж"

Скульптуру ученого кота, сидящего на скамье со стопкой книг, установили в россошанском парке «Студенческий» в понедельник, 16 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил автор скульптуры Евгений Киселев во вторник, 17 апреля.

На создание арт-объекта ушло больше месяца. Общая высота скульптуры — около 1,6 м.

— Сначала изготовили скамью, обратная сторона которой выглядит, как раскрытая книга, затем приступили к коту. За основу брали похожий памятник из бетона. Но в итоге добавили много своих деталей, и арт-объект получился уникальным. Многие переживают, что со временем коту могут оторвать усы. Надеюсь, этого не случится. Во-первых, они антивандальные — сделаны из прочного троса. Во-вторых, мы создаем красоту для людей и рассчитываем, что они будут это ценить, — рассказал Евгений Киселев.

Это не первый арт-объект в Россоши. Избушку Бабы-Яги установили возле детского центра «Изумрудный» в 2016 году. Таким образом выглядят городские часы. Их высота — 5,5 м. В апреле 2017 года на въезде в Россошь установили новую 14-метровую стелу. Композиция представляет собой трехгранную колбу, в центре которой закреплено яблоко — символ Россошанского края. В ноябре 2017 в городе открыли новый парк — «Студенческий». На его территории установили 5-метровый кованый глобус.

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