В Россоши установили скульптуру ученого кота

Источник: РИА "Воронеж"

Скульптуру ученого кота, сидящего на скамье со стопкой книг, установили в россошанском парке «Студенческий» в понедельник, 16 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил автор скульптуры Евгений Киселев во вторник, 17 апреля.

На создание арт-объекта ушло больше месяца. Общая высота скульптуры — около 1,6 м.

— Сначала изготовили скамью, обратная сторона которой выглядит, как раскрытая книга, затем приступили к коту. За основу брали похожий памятник из бетона. Но в итоге добавили много своих деталей, и арт-объект получился уникальным. Многие переживают, что со временем коту могут оторвать усы. Надеюсь, этого не случится. Во-первых, они антивандальные — сделаны из прочного троса. Во-вторых, мы создаем красоту для людей и рассчитываем, что они будут это ценить, — рассказал Евгений Киселев.