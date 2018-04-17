Михаил Мень: два этажа «Зимней Вишни» могли достроить самовольно
По его словам, регулирование вопросов безопасности обеспечивается целым рядом правил.
По его словам, регулирование вопросов безопасности обеспечивается целым рядом правил.
Два верхних этажа в ТЦ «Зимняя Вишня» могли быть достроены самостоятельно.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, по предварительной информации, два верхних этажа «Зимней Вишни» могли быть достроены самовольно. «То есть это был самострой. Почему не было реакции контролирующих органов на самострой — это уже вопрос к ведомствам, которые занимаются контролирующей деятельностью», — заявил господин Мень.
Он отметил, что контролировать этот вопрос обязаны Ростехнадзор и региональные службы стройнадзора, которые подчиняются непосредственно губернатору.
В ТЦ «Зимняя Вишня» 25 марта произошел один из крупнейших пожаров за последние 100 лет в России. Трагедия унесла жизни 64 человек, включая 41 ребенка.