Ученые улучшили работу мозга с помощью пересадки кала
Пересадка кала полезна при вызванных циррозом нарушениях работы мозга, установили исследователи из США.
Пересадка кала полезна при вызванных циррозом нарушениях работы мозга, установили исследователи из США.
Пересадка кала полезна при вызванных циррозом нарушениях работы мозга, установили исследователи из США. О своем открытии они сообщили на Международном съезде по вопросам болезней печени.
В исследовании приняли участие 20 пациентов с циррозом печени и печеночной энцефалопатией — нарушениями работы мозга, обусловленными проблемами в печени, и возникающими вследствие накопления токсинов. Исследователи попытались обогатить микрофлору испытуемых полезными бактериями Lachnospiraceae и Ruminococcaceae и избавиться от ядовитых Enterobacteriaceae. Все они так или иначе ранее были связаны с печеночной энцефалопатией. У половины пациентов фекальная трансплантация (введение в кишечник пациента кала, взятого от здорового донора) вызвала устойчивые улучшения работы мозга.
Печеночная энцефалопатия развивается почти у половины пациентов с циррозом. Она вызывает проблемы с мышлением и памятью, приводит к изменению личности. В самых тяжелых случаях люди впадают в кому и умирают. Исследователи планируют провести исследование с большим количеством испытуемых для подтверждения результатов.