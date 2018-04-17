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14:23 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму количество управляющих компаний могут сократить вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В Крыму более половины управляющих компаний могут лишить лицензии. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала начальник Инспекции по жилищному надзору РК Ирина Кондратюк.

Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что сейчас на полуострове работает чуть более 200 управляющих компаний.

«Согласно 485 федерального закона, управляющая компания, которая более полугода не производит деятельности по управлению многоквартирными домами, также будет лишена лицензии. У нас уже есть материалы по 92 из них — они будут вынесены на рассмотрение лицензионной комиссии. Ожидается, что в РК останется около 100 действующих лицензиатов», — сказала Ирина Кондратюк.

Кроме того, по ее словам, с рынка могут уйти и компании с одинаковыми названиями.

«485 федеральный закон говорит о том, что установлен срок действия лицензии — пять лет. Установлена норма, что компании с идентичными, тождественными или одинаковыми названиями не должны находиться на рынке. Они должны внести изменения в свое названия. Те, кто не выполнит эти требования, в апреле текущего года будут лишены лицензий», — подчеркнула глава Жилнадзора Республики.

Ранее Кондратюк отмечала, что для усовершенствования работы управляющих компаний необходимо ввести дополнительные виды деятельности, включая внутриквартирное обслуживание, вывоз мусора, озеленение придомовых территорий и другие. Кроме того, нужно четкое понимание по определению принадлежности подвальных, подсобных помещений многоквартирных домов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Республике создадут Общественный совет по вопросам управляющих компаний, цель которого — сделать их работу более эффективной. В его состав войдут представители администраций муниципальных образований, исполнительных органов и общественности.

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