За состоянием льда на реках в Жигаловском и Качугском районах следят спасатели МЧС

В Прибайкалье в зону повышенного риска в период весеннего половодья попало 57 населённых пунктов. Там проживают 17 000 человек. Из-за угрозы экстренной ситуации спасатели пошли на крайние меры в Тайшетском районе. На реке Бирюсе взорвали лёд.

В 2005 году там случилась трагедия — ледовый затор пошёл на деревню Патриха. Многотонные глыбы льда тогда в буквальном смысле стёрли её с лица земли. И с карт. Погибло три человека. К концу этой недели группы спасателей отправятся в Киренск и Усть-Кут.