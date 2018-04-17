За состоянием льда на реках в Жигаловском и Качугском районах следят спасатели МЧС
Там сейчас дежурят две бригады.
Там сейчас дежурят две бригады.
В Прибайкалье в зону повышенного риска в период весеннего половодья попало 57 населённых пунктов. Там проживают 17 000 человек.
В 2005 году там случилась трагедия — ледовый затор пошёл на деревню Патриха. Многотонные глыбы льда тогда в буквальном смысле стёрли её с лица земли. И с карт. Погибло три человека. К концу этой недели группы спасателей отправятся в Киренск и