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14:27 (мск), источник: Новости Перми

На Каме за знаками «Переход по льду запрещен» сидело 50 рыбаков

В Орджоникидзевском районе Перми в нижнем бьефе реки Камы прошел совместный рейд чиновников и сотрудников МЧС. Были найдены рыбаки, сидящие на тонком льду.

Прочность весеннего льда, даже в 40 см толщиной, сомнительна, так как его структура неоднородна. Две трети — это намерзший сверху снег, который очень быстро растает под солнцем.

Ради улова рыбаки рискуют своей жизнью. В ходе рейда с ними проводились профилактические беседы.

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