На Каме за знаками «Переход по льду запрещен» сидело 50 рыбаков
В Орджоникидзевском районе Перми в нижнем бьефе реки Камы прошел совместный рейд чиновников и сотрудников МЧС. Были найдены рыбаки, сидящие на тонком льду.
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В Орджоникидзевском районе Перми в нижнем бьефе реки Камы прошел совместный рейд чиновников и сотрудников МЧС. Были найдены рыбаки, сидящие на тонком льду.
Прочность весеннего льда, даже в 40 см толщиной, сомнительна, так как его структура неоднородна. Две трети — это намерзший сверху снег, который очень быстро растает под солнцем.
Ради улова рыбаки рискуют своей жизнью. В ходе рейда с ними проводились профилактические беседы.