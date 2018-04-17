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14:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Уралец засудил управляющую компанию за упавшее на его машину дерево

Во дворе дома.

Житель Перми отсудил управляющей компании почти 250 тысяч рублей за рухнувшее на его автомобиль дерево. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Закамская, который обслуживает ООО «Управляющая компания «Водолей». Организация, как посчитали в суде, в числе прочего обязана следить за содержанием придомовой территории. Однако надлежащим образом эта обязанность не выполнялась, в результате дерево рухнуло на припаркованный мужчиной Chevrolet Cruze.

Ущерб составил порядка 233 тысяч рублей. Первоначально взыскать деньги с должника постановил Кировского райсуда Перми. Позже его решение поддержал краевой суд: управляющей компании придется выплатить 248 тысяч рублей (ущерб и моральный вред).

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