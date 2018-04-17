Уралец засудил управляющую компанию за упавшее на его машину дерево

Житель Перми отсудил управляющей компании почти 250 тысяч рублей за рухнувшее на его автомобиль дерево. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Закамская, который обслуживает ООО «Управляющая компания «Водолей». Организация, как посчитали в суде, в числе прочего обязана следить за содержанием придомовой территории. Однако надлежащим образом эта обязанность не выполнялась, в результате дерево рухнуло на припаркованный мужчиной Chevrolet Cruze.