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15:51 (мск), источник: РИА Новости

Домодедово внедрит автоматизированное распознавание лиц

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности, говорится в сообщении воздушной гавани.

Источник: РИА Новости

Домодедово завершил пилотное тестирование автоматизированного распознавания лиц. По результатам испытания точность идентификации составила более 90%, — говорится в сообщении.

Система была установлена на одной из входных групп аэровокзала. Для тестирования была создана специальная база фотографий сотрудников аэропорта. Система анализировала с помощью видеокамер данные реального пассажиропотока и идентифицировала в кадре лица из базы данных, а также осуществляла анализ архивных видеозаписей.

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Предполагается, что внедряемая технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами. В рамках пилотного проекта одно из решений было предоставлено группой компаний «ХайТэк». При тестировании использовалась технология AnyVision, принятая за основу при разработке российской системы распознавания лиц «Видеотэк».

«Проект направлен на технологическое развитие системы безопасности аэропорта. Мы рассчитываем использовать профессиональный опыт и компетенции подрядчиков, которые развивают технологии распознавания лиц на российском рынке. В рамках процедуры выбора поставщика будет проведен конкурс», — сказал Денис Ярыгин, управляющий директор Domodedovo IT Services, единого провайдера IT-сервисов аэропорта.

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