Домодедово внедрит автоматизированное распознавание лиц

Источник: РИА Новости

Домодедово завершил пилотное тестирование автоматизированного распознавания лиц. По результатам испытания точность идентификации составила более 90%, — говорится в сообщении.

Система была установлена на одной из входных групп аэровокзала. Для тестирования была создана специальная база фотографий сотрудников аэропорта. Система анализировала с помощью видеокамер данные реального пассажиропотока и идентифицировала в кадре лица из базы данных, а также осуществляла анализ архивных видеозаписей.

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Предполагается, что внедряемая технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами. В рамках пилотного проекта одно из решений было предоставлено группой компаний «ХайТэк». При тестировании использовалась технология AnyVision, принятая за основу при разработке российской системы распознавания лиц «Видеотэк».