Магнитогорские студенты построили огромный мост из спагетти
И получили титул лучших макароносторителей.
И получили титул лучших макароносторителей.
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Состязались в двух номинациях: «Самое высокое сооружение. Башни» и «Сооружение с наибольшим пролетом. Мосты». Из стройматериалов — 150 пачек спагетти и пара килограмм скульптурного пластилина. Перед конкурсантами стояла задача за отведенное время построить сооружение, используя макароны, которые можно скреплять только пластилином.
Судьи оценивали архитектурную выразительность, устойчивость, функциональность, прочность и экономичность построек. Конкуренция была жесткая. Но это не помешало команде из Магнитки показать выдающиеся инженерные способности. Ребята по всем правилам возвели самый длинный мост из макарон и стали лучшими в своей номинации.