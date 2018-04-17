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14:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Магнитогорские студенты построили огромный мост из спагетти

И получили титул лучших макароносторителей.

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете подвели итоги ежегодного Международного конкурса «Макаронный строитель-2018». Среди участников были и студенты из МГТУ им. Носова.

Состязались в двух номинациях: «Самое высокое сооружение. Башни» и «Сооружение с наибольшим пролетом. Мосты». Из стройматериалов — 150 пачек спагетти и пара килограмм скульптурного пластилина. Перед конкурсантами стояла задача за отведенное время построить сооружение, используя макароны, которые можно скреплять только пластилином.

Судьи оценивали архитектурную выразительность, устойчивость, функциональность, прочность и экономичность построек. Конкуренция была жесткая. Но это не помешало команде из Магнитки показать выдающиеся инженерные способности. Ребята по всем правилам возвели самый длинный мост из макарон и стали лучшими в своей номинации.

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