Магнитогорские студенты построили огромный мост из спагетти

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете подвели итоги ежегодного Международного конкурса «Макаронный строитель-2018». Среди участников были и студенты из МГТУ им. Носова.

Состязались в двух номинациях: «Самое высокое сооружение. Башни» и «Сооружение с наибольшим пролетом. Мосты». Из стройматериалов — 150 пачек спагетти и пара килограмм скульптурного пластилина. Перед конкурсантами стояла задача за отведенное время построить сооружение, используя макароны, которые можно скреплять только пластилином.