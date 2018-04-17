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14:17 (мск), источник: Om1.ru

Омичи могут выбрать, куда пойти на субботник

Опубликован список локаций мероприятия.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, 21 апреля с 9:00 до 11:00 в Омске состоится общегородской субботник.

Чтобы горожане смогли выбрать удобное для себя место, мэрия опубликовала интерактивную карту. Места, требующие уборки, нашлись в каждом из пяти округов. Среди них как центральные, так и отдаленные улицы города.

Тем, кто решил выйти на уборку, департамент городского хозяйства советует захватить с собой перчатки и грабли. Работа, отмечают в ведомстве, найдется для всех.

Отметим, в Омске стартовал месячник чистоты и порядка, в рамках которого очистят дороги и тротуары, уберут дворы и улицы, а также отремонтируют малые архитектурные формы.

А в сам день субботника, 21 апреля, для горожан пройдет open-air.

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