На проезжей части проспекта Маркса устроят островок безопасности

Как отметили в мэрии, учитывая ширину проспекта. На этом участке проспекта необходимо обустроить островок безопасности.

Специалисты омского дептранса совместно со специалистами Управления дорожного хозяйства и благоустройства должны будут построить этот островок еще до начала работ по замене дорожного полотна, и только после этого здесь будет установлен новый светофор.