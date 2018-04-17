На проезжей части проспекта Маркса устроят островок безопасности
В рамках работ по обеспечению безопасности на дорогах на перекрестке проспекта Маркса и улицы Потанина в Омске появится новый светофор.
В рамках работ по обеспечению безопасности на дорогах на перекрестке проспекта Маркса и улицы Потанина в Омске появится новый светофор.
Как отметили в мэрии, учитывая ширину проспекта. На этом участке проспекта необходимо обустроить островок безопасности.
Специалисты омского дептранса совместно со специалистами Управления дорожного хозяйства и благоустройства должны будут построить этот островок еще до начала работ по замене дорожного полотна, и только после этого здесь будет установлен новый светофор.
Еще один светофор появится по улице 70 лет Октября в районе дома № 16. Всего же на двух объектах появится 41 новый дорожный знак, свежая дорожная разметка и 335 погонных метров ограждений. Все работы должны быть закончены к 15 сентября, подчеркнули в омской мэрии.