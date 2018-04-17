В Казни появится 1800 новых мест на платных парковках

По его словам, в прошлом году после исследования дорожной сети был исключен ряд муниципальных стоянок. Такая мера позволила улучшить условия передвижения для жителей. Однако по этой причине за 2017 год достичь запланированного количества машиномест в 2200 тысячи не удалось. В этом году на эти цели планируется дополнительно выделить 36 млн рублей, в результате чего в городе будет создано 1800 новых машиномест.