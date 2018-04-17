В Казни появится 1800 новых мест на платных парковках
1800 новых машиномест появится на платных парковках, сообщил на заседании сессии Казгордумы замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.
1800 новых машиномест появится на платных парковках, сообщил на заседании сессии Казгордумы замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.
По его словам, в прошлом году после исследования дорожной сети был исключен ряд муниципальных стоянок. Такая мера позволила улучшить условия передвижения для жителей. Однако по этой причине за 2017 год достичь запланированного количества машиномест в 2200 тысячи не удалось. В этом году на эти цели планируется дополнительно выделить 36 млн рублей, в результате чего в городе будет создано 1800 новых машиномест.
Список улиц, на которых есть платные парковки, читайте здесь. Стоимость парковки — 50 рублей. При этом ряд востребованных стоянок стоит 70 рублей, не востребованных — 30 рублей. В праздничные выходные дни 30 апреля,