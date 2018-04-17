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17:39 (мск), источник: АиФ Казань

В Казни появится 1800 новых мест на платных парковках

1800 новых машиномест появится на платных парковках, сообщил на заседании сессии Казгордумы замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Источник: Аргументы и факты

По его словам, в прошлом году после исследования дорожной сети был исключен ряд муниципальных стоянок. Такая мера позволила улучшить условия передвижения для жителей. Однако по этой причине за 2017 год достичь запланированного количества машиномест в 2200 тысячи не удалось. В этом году на эти цели планируется дополнительно выделить 36 млн рублей, в результате чего в городе будет создано 1800 новых машиномест.

Список улиц, на которых есть платные парковки, читайте здесь. Стоимость парковки — 50 рублей. При этом ряд востребованных стоянок стоит 70 рублей, не востребованных — 30 рублей. В праздничные выходные дни 30 апреля, 1—2 мая, 9 мая, 11—12 июня, 30 августа, 3—6 ноября, 31 декабря, 15 июня (Ураза-байрам), (21 августа) Курбан-байрам парковки будут работать бесплатно.

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