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14:22 (мск), источник: РИА Крым

Курчатовский институт планирует открыть филиал в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» начинает восстанавливать в Севастополе Черноморскую коррозийную станцию.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее соглашение о сотрудничестве во вторник, 17 апреля, подписали президент центра Михаил Ковальчук и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Коррозионная станция — это первый шаг, а дальше, я думаю, мы подпишем соглашения на открытие филиала Курчатовского института в Севастополе. Мы восстановим Коррозионную станцию — это важно для флота, но есть и другой аспект. Например, биология — обрастание корпуса (биотами) — это микробиологическая проблема, генетическая. Сегодня президент дал распоряжение подготовить программу геномного редактирования, которая может быть применима для защиты корпусов от нарастания», — пояснил Михаил Ковальчук.

По его словам, еще один повод для сотрудничества института с Севастополем — климат. Перед национальным исследовательским центром стоит задача создания климатических станций по всей стране. «Я думаю, что мы можем создать такую сеть, и Севастополь может стать узловым местом для этого», — акцентировал президент Курчатовского института.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце марта правительство Севастополя передало Курчатовскому институту институту земельный участок, на котором ранее располагалась коррозийная научная станция. В советские времена станция изучала и разрабатывала решения, связанные с коррозией металла, как для военных, так и гражданского судопроизводства.

Планируется, что возрожденная коррозийная станция продолжит исследование морских коррозийных испытаний судостроительных материалов.

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