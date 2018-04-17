Первый тестовый матч на «Волгоград Арене» станет судьбоносным

В субботу на новом стадионе «Волгоград Арена», построенном к Чемпионату мира, который впервые пройдет в нашей стране, состоится первый тестовый матч: на поле, созданном по международным стандартам, сыграют «Ротор-Волгоград» и «Луч-Энергия» (Владивосток). На первый тестовый матч уже продано порядка 13 тысяч билетов. Планируется, что еще две тысячи человек смогут попасть на эту игру 21 апреля.

— Сыграть на новом стадионе первыми, безусловно, очень важно для команды и почетно. Мы открываем новую страницу в истории. И чувствуем ажиотаж со стороны зрителей и всего города, поэтому совместно с администрацией было принято решение о том, что перед матчем в продажу поступят еще около двух тысяч билетов. Они будут реализовываться через кассы стадиона. За два дня до начала матча начнем продажу — еще две тысячи человек смогут осуществить свою мечту, — сообщил генеральный директор ФК «Ротор-Волгоград» Андрей Рекечинский.

Представители клуба пояснили, что матч, который состоится впервые на стадионе «Волгоград Арена», не будет его открытием: игра станет тестовым мероприятием, необходимым для подготовки к более серьезным событиям: 9 мая на сталинградской земле пройдет финал Кубка России по футболу, а через 56 дней будет дан старт Чемпионату мира, в рамках которого в нашем городе встретятся восемь сборных разных стран.

— Часть сервисов стадиона, отдельные трибуны, помещения, входные группы будут планомерно открываться от матча к матчу, чтобы быть полностью протестированными. Это же касается благоустройства прилегающих территорий и транспортных развязок, — подчеркнула заместитель председателя комитета по подготовки к проведению матчей Чемпионата мира 2018 по Волгоградской области Марина Оголева.

Таким образом, первый матч, как и состоявшееся накануне, 16 апреля 2018 года, тестирование работы входных групп, станут частью большой работы по подготовке к мировому футбольному празднику. Впрочем, первое грандиозное событие произойдет гораздо раньше: 9 мая на «Волгоград Арене» сыграют лучшие команды страны. Планируется, что во время проведения этой игры будут задействованы все мощности нового стадиона, рассчитанного на 45 тысяч зрителей.

— Надеемся, что первый тестовый матч покажет, что еще надо сделать, чтобы уже 2 мая устранить все недоработки. Владимир Сидоренко заместитель главы администрации Волгограда

Город и регион провели ряд масштабных мероприятий по подготовке инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу в Волгограде: построены и реконструированы все объекты, которые будут задействованы для размещения гостей, тренировок команд и самих игр.

— В настоящее время завершается реконструкция улично-дорожной сети, подготовлен номерной фонд в гостиницах, реконструированы стадионы «Зенит» и площадка ВГАФК, которые станут тренировочными базами, проведены работы по берегоукреплению, благоустраивается новый для города участок — прилегающая к стадиону «Волгоград Арена» территория, — отметила Марина Оголева.

Все мероприятия реализовывались по плану: 25 марта готовность Волгограда к проведению соревнований подтвердила инспекция FIFA во главе с директором профильного департамента международной организации Колином Смитом, а в начале апреля дали положительную оценку проделанной работе председатель правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В задачах завершающей стадии значатся благоустройство и операционная деятельность — организация транспортного обеспечения, питания и торговли, а также обучение волонтеров. На первом тестовом матче последние будут отрабатывать на практике полученные знания.

— 21 апреля будут задействованы 800 контролеров-распорядителей и две с половиной тысячи волонтеров, — рассказал заместитель главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко.

Армия помощников не даст потеряться ни одному болельщику на огромном стадионе. И умереть с голоду тоже там не получится даже на первом тестовом матче: на «Волгоград Арене» будут работать 10 точек питания. Обещают, что еды и воды хватит всем болельщикам, но алкогольных напитков там лучше не искать: федеральный закон запрещает их продажу.

Впрочем, на игру голодным прийти не удастся: с 12.00 по пути болельщиков начнет работу фудпарк. На территории реконструируемого ЦПКиО, которую благоустроят до конца недели, за ТРК «Европа Сити Молл», разместятся русские печки, самовары и мангалы — желающие смогут отведать различные угощения: пирожки, блины и шашлыки. В гастрономическом «раю» окажутся мастера художественных промыслов, которые будут рассказывать всем желающим секреты своего ремесла. Весеннее настроение создадут творческие коллективы города. Гулять по такому «бродвею» под звуки духового оркестра предлагают до начала матча. После 17.00 точки общественного питания продолжат работу, чтобы накормить всех, кто не мечтает попасть на первую игру на «Волгоград Арене».

Но интересную программу для болельщиков готовятся и на самом стадионе.

— В 15.00 здесь будут ростовые куклы, всякие пазлы, игровые автоматы, кегли-футболисты, по периметру стадиона — точки аквагрима. Проведем конкурсы на меткость. А в 16.00 начнется чествование ветеранов, фанатов и еще много сюрпризов, — сообщил гендиректор клуба «Ротор Волгоград» Андрей Рекечинский.

Для безопасности проведения всех мероприятий введут ряд ограничений, в числе которых — запрет на стоянку на проспекте Ленина и на Нулевой продольной магистрали в границах от улицы 7-й Гвардейской до площади Возрождения. Перекрывать главные транспортные артерии города 21 апреля не станут — «кирпичи» с 14.00 повесят лишь на въезде на улицу Землянского. Оставить свой автомобиль можно будет лишь у центра «Стройград» и ТРК «Европа Сити молл». Правда, эти парковки вмещают машины не всех желающих, а только 1800 единиц техники. Волгоградцам предлагают в субботу пользоваться услугами общественного транспорта, а от близлежайших остановок болельщикам добираться до стадиона по пешеходным зонам, которые, как сообщил Владимир Сидоренко, полностью благоустроят к 19 апреля 2018 года.

Но главной интригой субботнего вечера должен стать результат первого матча на стадионе, где начнется новый этап развития прежде всего волгоградского футбола. От «Ротора» волгогорадцы ждут результативной игры не только потому, что команда сыграет на своей будущей площадке. Болельщики понимают: что новичку ФНЛ, занимающую 15 строчку рейтинга, необходимо приложить немало усилий, чтобы удержаться в этой битве профессиональных клубов.

— Этот матч мы должны выиграть: речь идет о выживании в сезоне. Мы идем в графике. Сейчас должны оставить «Ротор» в этом дивизионе, а потом идти дальше. Сейчас начинается этап становления. Все матчи будут судьбоносными. Я верю в команду, — заявил главный тренер Сергей Павлов.

Капитан ФК «Ротор Волгоград» Владимир Романенко призвал волгоградских болельщиков поддержать свой любимый клуб.