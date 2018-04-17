Казахстанский чиновник упал без сознания в ночном клубе

На видео Оспанова выносят из зала ночного клуба. На его лице видно пятно, похожее на кровь. По словам чиновника, в заведении у него ухудшилось самочувствие, и он упал без сознания, после чего ему помогли выйти в холл.



«Никаких противоправных действий, посягающих на общественное спокойствие, я не совершал. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения я не был, не выражался нецензурно и вел себя предельно спокойно, — цитирует Оспанова местная пресса. — Интерпретация ролика по-своему посягает на мои честь, достоинство и деловую репутацию, поэтому я против его распространения».