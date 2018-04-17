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15:49 (мск), источник: 365info.kz

Казахстанский чиновник упал без сознания в ночном клубе

В Западно-Казахстанской области начато служебное расследование в отношении главы областного антимонопольного департамента Мурата Оспанова.

Источник: 365info.kz

Расследование проводится департаментом по делам госслужбы и противодействию коррупции. Поводом послужило опубликованное в Сети видео из ночного клуба, сообщает uralskweek.kz.

На видео Оспанова выносят из зала ночного клуба. На его лице видно пятно, похожее на кровь. По словам чиновника, в заведении у него ухудшилось самочувствие, и он упал без сознания, после чего ему помогли выйти в холл.

«Никаких противоправных действий, посягающих на общественное спокойствие, я не совершал. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения я не был, не выражался нецензурно и вел себя предельно спокойно, — цитирует Оспанова местная пресса. — Интерпретация ролика по-своему посягает на мои честь, достоинство и деловую репутацию, поэтому я против его распространения».

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