Кендрик Ламар, скандал с Вайнштейном, героиновая эпидемия. Кто и за что получил Пулитцера

Источник: AP 2018

В Колумбийском университете в Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии — наиболее престижной награды в области журналистики.

Пулитцеровская премия вручается ежегодно с 1917 года, на данный момент в 21 категории — за достижения в области журналистики (14 категорий), а также литературы, драматургии, истории и музыки (семь категорий).

Размер Пулитцеровской премии с 2017 года составляет 15 тысяч долларов. Лауреат в главной номинации — «За служение обществу» — вместо денежного приза получает золотую медаль.

Русская служба Би-би-си коротко рассказывает о работах, удостоившихся Пулитцера в 2018 году.

«За служение обществу» — Джоди Кантор и Мэган Туэй (New York Times) и Ронан Фэрроу (New Yorker)

Как подчеркнули организаторы премии, расследование, над которым работали Кантор, Туэй и Фэрроу, позволило изобличить богатых и занимающих высокое положение в обществе людей в сексуальных домогательствах и привлечь их к ответственности.

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Речь идет главным образом о знаменитом голливудском продюсере Харви Вайнштейне. Журналисты вскрыли накопившиеся за три десятилетия и ранее не известные факты сексуальных домогательств со стороны продюсера, в том числе с применением насилия.

В их расследовании говорилось, что Вайнштейн стремился к тому, чтобы эти случаи не стали достоянием общественности, и платил женщинам за молчание либо запугивал их.

О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили несколько десятков женщин, в том числе актрисы Роуз Макгоуэн, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Леа Сейду, Мира Сорвино, Розанна Аркетт, Кейт Бекинсейл и Ума Турман.

В итоге Вайнштейна уволили из основанной им компании Weinstein Company и исключили из американской и британской киноакадемий. В настоящее время в отношении продюсера ведется несколько расследований. Жена Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чапмен официально заявила, что решила расстаться с ним.

«Журналистские расследования» — Washington Post

Награду в данной категории жюри присудило журналистам Washington Post за серию публикаций о республиканце Рое Муре — политике, обвиненном в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении и в итоге проигравшем выборы в Алабаме — одном из самых консервативных штатов США.

Шансы Мура занять кресло сенатора Алабамы начали таять после того, как Washington Post, а следом за ней и другие издания рассказали о том, как Мур в 1970−80-е годы настойчиво искал контактов с девочками-подростками.

Пять женщин заявили о его приставаниях, одна из них рассказала, что у нее была сексуальная связь с Муром, когда ей было 14. Еще одна женщина обвинила Мура в попытке изнасилования, когда ей было 16. Все женщины, чьего внимания в начале 1980-х годов добивался Мур, были тогда несовершеннолетними; ему самому было немного за 30.

На выборах в сенаторы Алабамы, прошедших в декабре 2017 года, Мура, за которого агитировал в том числе Дональд Трамп, обошел кандидат от демократов Даг Джонс. Он стал первым сенатором-демократом от этого южного штата за последние 25 лет.

«Национальный репортаж» — New York Times и Washington Post

New York Times и Washington Post удостоились Пулитцера за серию публикаций о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента США и возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией.

Как пояснило жюри, награда присуждена за «глубокое и неустанное освещение вопроса в интересах общества, что значительно способствовало пониманию американцами факта российского вмешательства в выборы 2016 года, связей Москвы с предвыборной кампанией Трампа, его переходной командой и членами администрации».

Российские власти все обвинения о вмешательстве в американские выборы категорически отвергают.

«Международный репортаж» — Рейтер

Международное агентство получило приз за материалы о методах, применяемых на Филиппинах для борьбы с наркоторговлей.

Репортеры Рейтер Клэр Болдуин, Эндрю Маршалл и Мануэль Могато рассказали о том, как во время одного из антинаркотических рейдов в окрестностях Манилы было зафиксировано необычно большое число убийств.

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Журналисты, в частности, выяснили, что многие из участников рейда приехали в столицу Филиппин из Давао — города, где, будучи мэром, жесткую кампанию по борьбе с наркотиками проводил нынешний президент страны Родриго Дутерте.

Возглавив Филиппины в 2016 году, Дутерте пообещал искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, в случае необходимости принеся в жертву миллионы жизней. В 2017 году, уже будучи президентом, он заявил, что в прошлом собственноручно застрелил трех человек.

В рамках антинаркотической кампании на Филиппинах были убиты несколько тысяч человек. Правозащитники и родственники погибших утверждают, что жертвами полиции и «эскадронов смерти» часто становились беззащитные люди.

«Местный репортаж» — Cincinnati Enquirer

Газета Cincinnati Enquirer получила Пулитцера за освещение «героиновой эпидемии», охватившей Цинциннати (штат Огайо).

Более 60 репортеров, фотографов и видеооператоров газеты задокументировали семь дней из жизни жителей города, показав, как смертельная зависимость разорила местные семьи и сообщества.

Теперь это стало нормой, эта неделя ничем не отличается от других. Однако ужасная ситуация не становится менее ужасной только потому, что она типична.

«Героин и синтетические опиаты убивают одного американца каждые 16 минут, и то, что это обычное явление, не может служить оправданием для такой трагедии».

Такая же ситуация сложилась в бесчисленном количестве других больших и малых городов по всей территории штатов Огайо и Кентукки, писала газета.

«Художественная фотография» — Рейтер

Агентство Рейтер получило свою вторую премию за шокирующие фотографии, рассказавшие миру о насилии, с которым столкнулись мусульмане рохинджа, вынужденные бежать из Мьянмы.

Власти Мьянмы называют мусульман-рохинджа нелегалами и отказывают в предоставлении им гражданства. Десятки тысяч мусульман-рохинджа находятся во временных лагерях, откуда им не разрешают выезжать.

Еще десятки тысяч рохинджа, бежавших из Мьянмы в течение многих лет, живут в Бангладеш без документов. Большинство из них — женщины, дети и старики.

«Новостная фотография» — Daily Progress

Фотограф Райан Келли из газеты Daily Progress снимал столкновения в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), где в августе 2017 года ультраправые активисты устроили факельное шествие и собирались провести марш.

Перед маршем между ультраправыми активистами и их противниками начались столкновения, в городе было введено чрезвычайное положение.

«Выдающееся музыкальное произведение» — Кендрик Ламар «DAMN»

Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцера за свой альбом «DAMN».

Жюри отметило пластинку, вышедшую в апреле прошлого года, за «виртуозную коллекцию песен, объединенных искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой, дающую впечатляющее представление обо всей сложности жизни современного афроамериканца».

Как отмечает Ассошиэйтед пресс, до этого Пулитцера в области музыки вручали только за классические и джазовые произведения.

«DAMN» был назван лучшим альбомом Billboard Year-End по итогам 2017 года. В США альбом дебютировал на первом месте общенационального хит-парада Billboard 200.

В январе этого года Кендрик Ламар получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом».

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