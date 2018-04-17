От дома создателя атомной бомбы до первого реактора

На территории Курчатовского института в Москве сегодня располагается сразу два музея: дом, в котором с 1946 года жил выдающийся ученый-физик Игорь Курчатов, а также первый в истории страны атомный реактор, построенный для нужд ученых. Попасть туда можно только по предварительной договоренности с администрацией института. Как выглядит святая святых атомной физики — в галерее портала iz.ru.

Всего на двух этажах дома располагается восемь комнат. Большинство из них находятся на втором этаже, куда ведет деревянная лестница, выстланная, как и при хозяевах, красным ковром.

Поднявшись на второй этаж, посетители попадают в домашнюю библиотеку. Там же стоит небольшой бильярдный стол — говорят, что эта игра помогала Игорю Курчатову снять напряжение после долгого трудового дня, который иногда длился по 16−18 часов.

Кабинет владельца практически не изменился — после смерти ученого здесь сохранили даже оставшиеся на столе бумаги с записями. Настольный календарь по-прежнему открыт на 6 февраля 1960 года. На следующий день, 7 февраля, Игорь Курчатов скончался от сердечного приступа.

Записки, оставшиеся на столе в кабинете ученого после его смерти.

Гостиная расположена на первом этаже. За утонченную и уютную обстановку здесь отвечала супруга академика, Марина Дмитриевна. В зимнее время на столе часто стояли яблоки — у Курчатова был небольшой яблоневый сад, за которым он следил и ухаживал собственноручно.

Костюмы ученого, которые по-прежнему аккуратно висят в его шкафу.

Сам особняк был построен в 1946 году по проекту архитектора Игоря Жолтовского. За все время существования реставрация потребовалась ему лишь однажды, в середине 1980-х. В музее говорят, что строители, зная, кому предназначался дом, строили на века.

Дом ученого расположен совсем недалеко от главного здания института — его руководитель ходил на работу пешком по сосновой аллее. Здесь же, на территории, находится и вход в первый физический реактор, Ф-1.

Ф-1 был построен в середине 1940-х, в разгар работ по созданию атомной бомбы. Построенный для нужд ученых, он стал первый атомным реактором в СССР и Европе. Сегодня он считается памятником науки и техники.

Этот реактор должен был стать опытной площадкой, на которой специалисты института отрабатывали технологию получения плутония — основного сырья для бомбы. Спроектировали его сами ученые, работавшие в Лаборатории № 2 АН СССР (будущем Курчатовском институте).

Ф-1 был запущен в конце декабря 1946 года, его сразу начали активно использовать. Здесь же обучали инженеров, которые впоследствии отвечали за работу уже других, промышленных реакторов.